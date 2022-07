Meloni risponde alla battuta di Giorgia: “Mi ha insultata” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri pomeriggio ha iniziato a circolare su Twitter un meme ironico su Giorgia Todrani e Giorgia Meloni: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co*****i a nessuno”. La cantante di Di Sole e D’Azzurro ha condiviso la vignetta sulle sue storie di Instagram. Nel frattempo, dall’account ufficiale di @Giorgia. Meraviglia. #Meloni pic.twitter.com/rTB7ACyDvE — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 27, 2022 La Meloni risponde all’ironia di Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia (che è stata attaccata anche da Elodie) oggi ha preso la palla al balzo ed ha fatto la vittima su Instagram: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri pomeriggio ha iniziato a circolare su Twitter un meme ironico suTodrani e: “Anche io sono, ma non rompo i co*****i a nessuno”. La cantante di Di Sole e D’Azzurro ha condiviso la vignetta sulle sue storie di Instagram. Nel frattempo, dall’account ufficiale di @. Meraviglia. #pic.twitter.com/rTB7ACyDvE — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 27, 2022 Laall’ironia di. La leader di Fratelli d’Italia (che è stata attaccata anche da Elodie) oggi ha preso la pal balzo ed ha fatto la vittima su Instagram: “Trovo che la voce disia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta ...

