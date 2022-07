Meloni (quella che ha la Fiamma fascista nel simbolo) se la prende con i 'nostalgici da operetta' (Di giovedì 28 luglio 2022) Incredibile Meloni. Una che ha la Fiamma nel simbolo del Msi che sta a significare la Fiamma che propaga dalla bara di Mussolini, ossia un omaggio al fuoco inestinguibile del criminale dittatore che ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) Incredibile. Una che ha laneldel Msi che sta a significare lache propaga dalla bara di Mussolini, ossia un omaggio al fuoco inestinguibile del criminale dittatore che ...

pietroraffa : Intervista a Meloni: 'Rifarebbe il discorso al comizio di Vox?' 'Cambierei il tono, non il contenuto'. No. Qua… - rulajebreal : Orban dice che non vuole 'la mescolanza' di razze”. C’è una sola razza, quella umana! Orban e suoi amici ????, Salvin… - MatteoRichetti : É sbagliato passare una campagna elettorale tutta a demonizzare l’avversario. Bisogna comprendere il rancore e la r… - vincenzogabri16 : @sole24ore Giustamente @EnricoLetta non sapendo che pesci pigliare tira fango sui avversari, Meloni fascista, Salvi… - NickyList4 : RT @Moonlightshad1: Quella frase che Giorgia Todrani [la cantante] ha scritto nei suoi social parafrasando Giorgia Meloni [dai che la sapet… -