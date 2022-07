Meloni lo sa che nella sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia ci sono manifesti della X Mas e di Valerio Borghese? (Di giovedì 28 luglio 2022) La fiamma tricolore del logo di Fratelli d’Italia, eredità del simbolo dell’Msi, al centro tra un enorme manifesto della X Mas – miticizzata dai neofascisti italiani per l’indottrinamento ideologico degli uomini che la componevano – e una foto del suo comandante, Junio Valerio Borghese, autore del golpe (fallito) del 1970. Fa discutere lo scatto che proviene dalla sede del partito di Civitavecchia, nella quale si vedono i consiglieri di Fratelli d’Italia Fabiana Attig, Vincenzo Palombo e Giancarlo Frascarelli, assieme all’esponente locale del partito Paolo Iarlori. nella sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia, circolo dedicato a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) La fiamma tricolore del logo di, eredità del simbolo dell’Msi, al centro tra un enorme manifestoX Mas – miticizzata dai neofascisti italiani per l’indottrinamento ideologico degli uomini che la componevano – e una foto del suo comandante, Junio, autore del golpe (fallito) del 1970. Fa discutere lo scatto che proviene dalladel partito diquale si vedono i consiglieri diFabiana Attig, Vincenzo Palombo e Giancarlo Frascarelli, assieme all’esponente locale del partito Paolo Iarlori.di, circolo dedicato a ...

Giorgiolaporta : Vorrei un impegno chiaro e netto da parta di #Meloni e #Salvini per cancellare quelle decine di migliaia di sanzion… - Giorgiolaporta : Non ricordo Matteotti partecipare sorridente alle feste del #Duce. Eppure ho visto #Letta alla festa della #Meloni.… - LaVeritaWeb : De Benedetti rinnega sé stesso sulla guerra in Ucraina, chiede un nuovo comitato di liberazione nazionale dalla Mel… - lia_meloni : RT @paspro2: Giuseppe Conte: “Il Pd stava con noi solo per convenienza. Meglio soli che male accompagnati” - leonard92571642 : RT @EnobiMark: Serie #IoNonDimentico: l'unico politico, con il suo unico partito dell'unica opposizione a #Draghi, che sui giornali e alla… -