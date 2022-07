Meloni: “L’Italia guidata da Fdi e dal centrodestra, sarà un’Italia affidabile sui tavoli internazionali” (Di giovedì 28 luglio 2022) L’esordio del suo intervento, rivolto alla ribalta della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, evidenzia da subito la grande determinazione e la concretezza con la quale Giorgia Meloni si sta approcciando a questa ‘scalata’ allo scranno di Montecitorio: “Posso dire che un’Italia guidata da Fratelli d’Italia e dal centrodestra sarà un’Italia affidabile sui tavoli internazionali“. La Meloni: “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida” La leader del partito politico attualmente più premiato dai sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, spiega che “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) L’esordio del suo intervento, rivolto alla ribalta della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, evidenzia da subito la grande determinazione e la concretezza con la quale Giorgiasi sta approcciando a questa ‘scalata’ allo scranno di Montecitorio: “Posso dire cheda Fratelli d’Italia e dal“. La: “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida” La leader del partito politico attualmente più premiato dai sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, spiega che “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza ...

