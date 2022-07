Meloni la spunta «Indica il premier chi ha un voto in più»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Giorgiaha ottenuto quel che aveva chiesto invano per mesi: la conferma della regola del 2018 sulla scelta dele così, automaticamente, la certezza di essere lei a L'articolo proviene da il manifesto.

Proposta immediatamente scartata dae ufficialmente non sostenuta nemmeno da Matteo Salvini , Maurizio Lupi e gli altri leader del centrodestra, che avevano appoggiato invece la richiesta di ...... a quanto si apprende, 98 seggi a FdI , 70 alla Lega , 42 a Forza Italia , compreso l'Udc, e 11 a Noi con l'Italia più Coraggio ItaliaLA, CHI HA PIU' VOTI INDICHERA' IL PREMIER La ... Centrodestra: la spunta Meloni, il premier indicato da chi ha più voti. Intesa sui collegi Passa la linea di Giorgia Meloni sulla premiership. La regola, usata anche per le elezioni del 2018, prevede che ogni lista della coalizione si presenti da sola con il proprio simbolo e chi prende più ...In sostanza: 98 seggi a Fdi, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia, compreso l'Udc, e 11 a Noi con l'Italia più Coraggio Italia ...