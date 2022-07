Meloni | Italia guidata da FdI sarà affidabile all’estero Salvini | ombre russe sulla crisi di governo? Fesserie

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Gabrielli, riferisce che «le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in, per far cadere ilDraghi, sono prive di ogni fondamento». Ma intanto tutti partiti chiedono che la Lega chiarisca e Pd e Iv chiedono un’informativa urgente