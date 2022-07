Meloni con stile, così dà una lezione a Giorgia: la cantante insulta, la leader usa il fioretto (Di giovedì 28 luglio 2022) Questione di stile. Giorgia la cantante non ne ha avuto contro Giorgia Meloni, contro la quale ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto rumore. La leader di Fratelli d’Italia ha replicato con molta eleganza. La popolare cantante ha pubblicato su una storia Instagram un’immagine e un chiaro e ruvido attacco nei confronti della leader del primo partito italiano e della sua linea politica: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno”. Da Giorgia a Giorgia: insulti contro signorilità: il botta e risposta Il riferimento messo in rete dalla cantante Giorgia è un vecchio meme rispolverato ad arte per colpire, ossia la canzone-meme del 2019 nata da un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Questione dilanon ne ha avuto contro, contro la quale ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto rumore. Ladi Fratelli d’Italia ha replicato con molta eleganza. La popolareha pubblicato su una storia Instagram un’immagine e un chiaro e ruvido attacco nei confronti delladel primo partito italiano e della sua linea politica: “Anche io sono, ma non rompo i c… a nessuno”. Da: insulti contro signorilità: il botta e risposta Il riferimento messo in rete dallaè un vecchio meme rispolverato ad arte per colpire, ossia la canzone-meme del 2019 nata da un ...

