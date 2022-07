medici famiglia: 'Coronavirus e influenza, campagna vaccinale sia unica' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Come Fimmg, sottolinea all'Adnkronos Salute, sul tema "abbiamo già avviato un confronto con le Regioni. Nell'incontro di alcuni giorni fa dedicato al fabbisogno dei medici di medicina generale abbiamo parlato infatti anche della gestione delle campagne vaccinali che, a nostro avviso, devono puntare proprio sulla doppia somministrazione. Le Regioni, inoltre, possono aiutarci sostenendo gli investimenti necessari sul personale di studio. Il medico di famiglia, infatti, è utile nella capacità assistenziale e di convincimento, ma deve poter dare anche immediatamente risposta. E in questo caso sono necessari i collaboratori di studio, importanti per esempio nella gestione delle chiamate attive ai pazienti che devono vaccinarsi e nell'organizzazione delle sedute vaccinali". Importante, poi, "che la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Come Fimmg, sottolinea all'Adnkronos Salute, sul tema "abbiamo già avviato un confronto con le Regioni. Nell'incontro di alcuni giorni fa dedicato al fabbisogno deidina generale abbiamo parlato infatti anche della gestione delle campagne vaccinali che, a nostro avviso, devono puntare proprio sulla doppia somministrazione. Le Regioni, inoltre, possono aiutarci sostenendo gli investimenti necessari sul personale di studio. Il medico di, infatti, è utile nella capacità assistenziale e di convincimento, ma deve poter dare anche immediatamente risposta. E in questo caso sono necessari i collaboratori di studio, importanti per esempio nella gestione delle chiamate attive ai pazienti che devono vaccinarsi e nell'organizzazione delle sedute vaccinali". Importante, poi, "che la ...

messveneto : Sbloccato l’iter per la formazione: nei prossimi tre anni 120 nuovi medici di famiglia in Fvg: Via libera della com… - insalutenews : Nuovo percorso di formazione dei medici all’insegna di tecnologia e competenze professionali certificate. Ecco il m… - gi_pavanello : Un fatto increscioso capitato a un amico di buona famiglia rimasto senza lavoro: deve soldi a medici privati per un… - telodogratis : Influenza, allarme medici famiglia: “Covid l’ha cambiata, rischio fiammata a ottobre” - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Cambiare il metodo ??ha avuto Ragioni Valide? Si sarebbero velocizzate le vaccinazioni senza lunghe liste di attesa, ma… -