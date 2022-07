MediaWorld nuovo volantino “Mega Sconti” | compri oggi e paghi fra 3 mesi con offerte su iPhone | PC | smart TV e tanto altro

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sono giorni di fuoco per, tra le catene nazionali più importanti per quanto riguarda la vendita di prodotti hi-tech. Il”, valido online e in negozio, vi permette di portarvi a casa diversi prodotti a prezzi scontati, con la formula di pagamento rateale fra tre. Media World:con il– 28722 www.computermagazine.itSi chiama “” ed è ildi Media World, nota catena di rivendita che, in questi giorni, propone il suovalido fino al 31 luglio 2022. La formula per il pagamento prevede l’acquisto alla data odierna ...