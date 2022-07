Mediaset, Barbara D’Urso brusco stop per la conduttrice: fermata anche la Panicucci. Cosa sta accadendo (Di giovedì 28 luglio 2022) Barbara D’Urso ‘stoppata’ da Mediaset, anche Federica Panicucci coinvolta: le ultime indiscrezioni sul network milanese. Da tempo immemore, ormai, Barbara D’Urso è uno dei volti più celebri della tv italiana… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 28 luglio 2022)pata’ daFedericacoinvolta: le ultime indiscrezioni sul network milanese. Da tempo immemore, ormai,è uno dei volti più celebri della tv italiana… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gossipnewitalia : Barbara D'Urso torna in tv #BarbaraDUrso #Canale5 #Gossip #gossipnewsItalia #instagram #mediaset… - redazionerumors : Mediaset chiarisce tutti i dubbi sul programma di punta di Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque, e smentisce le voci d… - ItsByeBitch : @scetticosutodo Ci andò Barbara d urso qualche anno fa. E niente vai a vedere in una delle sue storie in evidenza “… - redazionerumors : Carmelita e altri conduttori Mediaset dovranno rivedere le vacanze e i programmi di agosto. Le elezioni anticipate… - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @AgoCannella @yosoyelfanal @IntornoTv @MikyS03 @carlo234556 @1vs100tw… -