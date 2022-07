Maxi rogo al campo rom di Scampia, l’Arpac: “Diossine nell’aria entro i limiti” (Di giovedì 28 luglio 2022) Scampia. Nessun superamento del limite di Diossine e furani a seguito del Maxi rogo al campo rom di Scampia avvenuto la scorsa domenica, 24 luglio. A diffondere i dati è Arpa Campania che aveva avviato il monitoraggio a seguito dell’incendio divampato in via Cupa Perillo, a Napoli. Analisi dopo rogo campo rom Scampia “Sono oggi disponibili i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022). Nessun superamento del limite die furani a seguito delalrom diavvenuto la scorsa domenica, 24 luglio. A diffondere i dati è Arpa Campania che aveva avviato il monitoraggio a seguito dell’incendio divampato in via Cupa Perillo, a Napoli. Analisi doporom“Sono oggi disponibili i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: Resta alta l'emergenza #Incendi. Ancora disagi in Maremma dopo il maxi rogo divampato nel territorio di Cinigiano (Grosseto)… - Radio1Rai : Resta alta l'emergenza #Incendi. Ancora disagi in Maremma dopo il maxi rogo divampato nel territorio di Cinigiano (… - andytuit : 'Un maxi rogo è divampato in Maremma dove è stato evacuato l’intero paese di Cinigiano' - canaledieci : Roma, nuovi incendi: oggi maxi rogo a Selva Nera - FonteUfficiale : ?? DI COSA SI PARLA Un maxi rogo è divampato in Maremma. E' stato evacuato un intero paese in Toscana, si tratta di… -