Matteo Salvini, tre anni dopo il riscatto del Papeete: cosa sta per accadere (Di giovedì 28 luglio 2022) dopo il "Papeete-1", ecco il "Papeete-2". Dalle spiagge della Romagna, Matteo Salvini non perderà l'occasione, domenica prossima, per confermare quanto ha già detto dopo l'ultimatum della Meloni: nel centrodestra sarà il partito che otterrà più voti ad indicare, in caso di vittoria elettorale, il futuro premier. Al "Papeete" di Milano Marittima, non hai il tempo di rilassarti un po', in queste torride giornate di fine luglio, che ti sembra di rivivere in pieno il clima di quella famosa estate del 2019 quando il leader leghista ruppe l'alleanza gialloverde mettendo fine al primo governo Conte. I riflettori del centro balneare sono già puntati sul nuovo sbarco di Matteo atteso da queste parti proprio per la fine della settimana: il suo intervento è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)il "-1", ecco il "-2". Dalle spiagge della Romagna,non perderà l'occasione, domenica prossima, per confermare quanto ha già dettol'ultimatum della Meloni: nel centrodestra sarà il partito che otterrà più voti ad indicare, in caso di vittoria elettorale, il futuro premier. Al "" di Milano Marittima, non hai il tempo di rilassarti un po', in queste torride giornate di fine luglio, che ti sembra di rivivere in pieno il clima di quella famosa estate del 2019 quando il leader leghista ruppe l'alleanza gialloverde mettendo fine al primo governo Conte. I riflettori del centro balneare sono già puntati sul nuovo sbarco diatteso da queste parti proprio per la fine della settimana: il suo intervento è ...

