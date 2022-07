Matteo Richetti | Partecipate alla campagna | nulla è deciso

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 28 luglio 2022) di. Non è vero che tutto è già. La nostra forza e il nostro impegno cambierà il corso delle cose. Vi aspettiamo in Azione, tutti insieme, per unaelettorale viva, vera e partecipata. Se avete idee ed energia, compilate il form. La nostraelettorale coinvolgerà tutti, con la passione e la voglia di