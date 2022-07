Mattarella, il buio del fascismo fu la perdita della libertà (Di giovedì 28 luglio 2022) "Ricordiamo oggi, qui a Ravenna, una pagina di violenza, di devastazione e di morte, nel capitolo della nostra storia che avrebbe portato alla perdita della libertà per gli italiani, con l'avvio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) "Ricordiamo oggi, qui a Ravenna, una pagina di violenza, di devastazione e di morte, nel capitolonostra storia che avrebbe portato allaper gli italiani, con l'avvio...

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'A Ravenna ricordiamo il buio del fascismo'. Il presidente della Repubblica è intervenuto stamani in oc… - iconanews : Mattarella, il buio del fascismo fu la perdita della libertà - teodamia : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'A Ravenna ricordiamo il buio del fascismo'. Il presidente della Repubblica è intervenuto stamani in occasion… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'A Ravenna ricordiamo il buio del fascismo'. Il presidente della Repubblica è intervenuto stamani in occasion… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'A Ravenna ricordiamo il buio del fascismo'. Il presidente della Repubblica è intervenuto stamani in occasion… -