Mattarella a Ravenna per i 100 anni dall’assalto squadrista alle coop | «Col fascismo il buio | ricordiamoci perché oggi siamo liberi» – Il video

(Di giovedì 28 luglio 2022) «Una pagina di violenza di devastazione e di morte nel capitolo della nostra storia che avrebbe portato alla perdita della libertà per gli italiani, con l’avvio della stagione buia della dittatura fascista». Il presidente della Repubblica Sergioè intervenuto ain occasione del centenario dell’assalto fascista alla Federazione delleerative. Dell’episodio furono responsabili gli squadristi guidati da Italo Balbo, che sarebbe diventato di lì a poco poi uno dei quadrumviri della marcia su Roma al fianco di Benito Mussolini, avvenuta il 29 ottobre del 1922, tre mesi dopo l’assalto di. «L’attacco alla sede della Federazione delleerative intendeva colpire il cuore del movimento di riscatto popolare del territorio, che era giunto a organizzare oltre 15.000 braccianti ...

