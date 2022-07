Matrimonio a tutti i costi: uscito il promo su Real Time (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ uscito il promo di Matrimonio a tutti i costi che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente e che sarà trasmesso su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio alle 15.50. Il format prodotto dalla Carpente con la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “Matrimonio a Sorpresa” il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna. Matrimonio a tutti costi è il nuovo format Composto da quattro puntate (in onda ogni sabato), in cui una coppia diversa per ogni puntata è estremamente motivata a sposarsi ma deve fare i conti con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ildiche vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente e che sarà trasmesso su(canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio alle 15.50. Il format prodotto dalla Carpente con la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “a Sorpresa” il one off andato in onda sempre sulo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna.è il nuovo format Composto da quattro puntate (in onda ogni sabato), in cui una coppia diversa per ogni puntata è estremamente motivata a sposarsi ma deve fare i conti con ...

