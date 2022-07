Massimiliano Gallo entra in giuria del Premio Penisola Sorrentina (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento – È l’attore Massimiliano Gallo la new entry di quest’anno della giuria della 27a edizione del Premio Penisola Sorrentina, il prestigioso riconoscimento che annovera nel palmares importanti nomi della cinematografia e dello spettacolo. Lo scorso anno aveva ricevuto il Premio come attore dell’anno dal presidente Luca Barbareschi e dalla collega Francesca Cavallin. Ora entra a far parte della giuria del riconoscimento nazionale, organizzato e presieduto da Mario Esposito in sinergia con l’Amministrazione comunale di Sorrento, diretta da Massimo Coppola. È un momento davvero straordinario per Massimiliano Gallo, che sta raccogliendo successi e riconoscimenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento – È l’attorela new entry di quest’anno delladella 27a edizione del, il prestigioso riconoscimento che annovera nel palmares importanti nomi della cinematografia e dello spettacolo. Lo scorso anno aveva ricevuto ilcome attore dell’anno dal presidente Luca Barbareschi e dalla collega Francesca Cavallin. Oraa far parte delladel riconoscimento nazionale, organizzato e presieduto da Mario Esposito in sinergia con l’Amministrazione comunale di Sorrento, diretta da Massimo Coppola. È un momento davvero straordinario per, che sta raccogliendo successi e riconoscimenti ...

