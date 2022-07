Massafra | accusa | promessa di far assumere il figlio di una coppia in cambio di soldi | arrestato quarantenne Polizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Nell’ambito di un’indagine particolarmente complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne massafrese perché ritenuto presunto responsabile di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. Per gli stessi reati è stata denucniata anche la sua convivente. La vicenda ha inizio nel 2017 quando l’addetto di una Cooperativa operante nel settore della manutenzione e della cura del verde nella città di, ha iniziato un rapporto di amicizia con altro dipendente della medesima cooperativa, neo assunto, confidando in particolare la sua preoccupazione per ilche nonostante numerosi tentativi non era ancora riuscito a ...

NoiNotizie : Massafra (#Taranto), accusa: promessa di far assumere il figlio di una coppia in cambio di soldi, arrestato quarant… -

Antenna Sud

Ieri sera, immersa nella splendida cornice pugliese del castello di, insieme al Senatore Dem Tommaso Cerno e Luca Palamara, abbiamo parlato di giustizia. Di ...venne arrestato con una...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato, un 49enne, per " maltrattamenti in famiglia " commessi nei confronti della moglie e della figlia minorenne. Tutto è nato da una chiamata di aiuto al 112,... Cronaca | Avrebbe chiesto danaro in cambio di un posto di lavoro, un arresto Nell’ambito di un’indagine particolarmente complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carce ...Un 21enne fermato dai carabinieri. Incastrato dalle riprese filmate e dalle...ciabatte Nuovo processo in Appello per N.A., 44enne di nazionalità georgiana condannato a cinque anni e mezzo per una seri ...