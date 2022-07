Marotta: «La Juventus sempre favorita in ogni competizione» (Di giovedì 28 luglio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’intervista rilasciata a DAZN ha parlato degli obiettivi di questa stagione «È chiaro che sogno sarebbe quello di regalare la seconda stella, ma i sogni spesso diventano realtà. Bisogna avere il coraggio di tramutare i sogni in qualcosa di concreto, tutto sommato è giusto essere ambiziosi quando ci si pone degli obiettivi sportivi». Ha poi spiegato chi è, a suo dire, la favorita per la corsa Scudetto «La Juventus è sempre una squadra che deve essere considerata come favorita in ogni competizione, lo sarà anche quest’anno. Starà a noi contrastarla, sicuramente sta facendo una campagna acquisti di alto valore» Un commento sul mercato «La misura del valore di una squadra va fatta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, nell’intervista rilasciata a DAZN ha parlato degli obiettivi di questa stagione «È chiaro che sogno sarebbe quello di regalare la seconda stella, ma i sspesso diventano realtà. Bisogna avere il coraggio di tramutare i sin qualcosa di concreto, tutto sommato è giusto essere ambiziosi quando ci si pone degli obiettivi sportivi». Ha poi spiegato chi è, a suo dire, laper la corsa Scudetto «Launa squadra che deve essere considerata comein, lo sarà anche quest’anno. Starà a noi contrastarla, sicuramente sta facendo una campagna acquisti di alto valore» Un commento sul mercato «La misura del valore di una squadra va fatta ...

