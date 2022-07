Mario Paciolla, per l’autopsia non fu suicidio | La denuncia della famiglia: “Dall’ONU muro di gomma” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sia per le Nazioni Unite che per le autorità colombiane il cooperante e giornalista Mario Paciolla si sarebbe tolto la vita con un lenzuolo. Ma le dinamiche e molti elementi ambigui in questa vicenda non tornano. E lo conferma la seconda autopsia realizzata in Italia. Le parole dei genitori a varie testate giornalistiche: “Da ONU muro di gomma, Mario non si è ucciso” E’ uno dei gialli forse più complessi in assoluto quello di Mario Paciolla, il cooperante Onu trovato senza vita 15 luglio 2020 nella sua casa a San Vicente del Caguán, in Colombia. Mario si trovava lì nel ruolo di dipendente operativo della missione di verifica delle Nazioni Unite quando, improvvisamente, è stato trovato impiccato con un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 luglio 2022) Sia per le Nazioni Unite che per le autorità colombiane il cooperante e giornalistasi sarebbe tolto la vita con un lenzuolo. Ma le dinamiche e molti elementi ambigui in questa vicenda non tornano. E lo conferma la seconda autopsia realizzata in Italia. Le parole dei genitori a varie testate giornalistiche: “Da ONUdinon si è ucciso” E’ uno dei gialli forse più complessi in assoluto quello di, il cooperante Onu trovato senza vita 15 luglio 2020 nella sua casa a San Vicente del Caguán, in Colombia.si trovava lì nel ruolo di dipendente operativomissione di verifica delle Nazioni Unite quando, improvvisamente, è stato trovato impiccato con un ...

