Mare contaminato | divieto di balneazione in 28 spiagge italiane | dove e perché?

(Di giovedì 28 luglio 2022)vietata per escherichia coli. A seguito dei rilevamenti programmati per la giornata di martedì 26 luglio, le analisi hanno riscontrato nelle acque la presenza del batterio escherichia coli, determinando iltemporaneo dellanelle aree fuori norma. A seguito del superamento dei limiti normativi batterici in 28 aree della riviera , laè stata momentaneamente sospesa nei tratti interessati. A comunicarlo l’Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, nella giornata di giovedì 28 luglio. Divieti nel tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia, e 26 tratti in provincia di Rimini, quindi nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. “Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le ...

