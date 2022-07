Marco Columbro che fine ha fatto? Ecco perché è sparito dalla tv (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marco Columbro ha dato un contributo importante alla tv italiana, ma che fine ha fatto? Vediamo che cosa fa oggi e perché ha deciso di dire addio al piccolo schermo. Numerosi sono i volti che sono riusciti a dare un peso importante al proprio lavoro grazie le varie trasmissioni televisive. Uno di questi è proprio Leggi su youmovies (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha dato un contributo importante alla tv italiana, ma cheha? Vediamo che cosa fa oggi eha deciso di dire addio al piccolo schermo. Numerosi sono i volti che sono riusciti a dare un peso importante al proprio lavoro grazie le varie trasmissioni televisive. Uno di questi è proprio

OldDog1312 : @tas_xxxxxxxxxxx @uvafragola @ConunagrandeA Un mix tra Marco Columbro e Giovanni Falcone - Gemelli_Amber : ''GREEN BIZ ''BUSINESS24 Marco COLUMBRO, il più famoso conduttore anni ’80 e ’90 della #tv privata italiana, vinc… - s_ilonmask : @PQuerela @gbarbacetto @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Barbacetto da quando è stato umiliato da Sgarbi in diretta TV co… - fabriziomico : Io che ad ogni apparizione di Francesco Gabbani dico 'Ah, Marco Columbro!'... #TIMSummerHits - OldDog1312 : @tas_xxxxxxxxxxx @santre1977 @pimma77 Santre come Marco Columbro in “Caro Maestro” -