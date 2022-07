Mannheimer | “Forza Italia al 20%? Possibile se Berlusconi fa campagna straordinaria”

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Una discesa in campo di Silviopotrebbe portareal 20 per cento nei prossimi mesi? “Glielo auguro. Tutto èperché glini sono molto mobili in questo ultimo periodo. Ricordo che il 30% sceglie nell’ultima settimana in base allaelettorale”. Così risponde all’Adnkronos il sondaggista Renatoche aggiunge: “potrebbe riuscire ad arrivare alse facesse unaelettorale. Mi sembra complicato altrimenti partendo da un 10 per cento, ma intutto è”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una discesa in campo di Silvio Berlusconi potrebbe portare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi "Glielo auguro. Tutto è possibile perché gli italiani sono molto mobili in questo ultimo periodo. Ricordo che il 30% sceglie nell'ultima settimana in base alla campagna elettorale". Così risponde all'Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer che aggiunge: "Berlusconi potrebbe riuscire ad arrivare al 20% se facesse una campagna elettorale straordinaria. Mi sembra complicato altrimenti partendo da un 10 per cento, ma in politica tutto è possibile".