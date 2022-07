Manfredi sta mantenendo la prima promessa che fece ai napoletani. Ecco la passeggiata modello Baltimora (o San Diego) (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A microfoni spenti, sorridendo, lo rivendica Eccome: “Io quando prometto, faccio. Che avevo detto? Che avrei riaperto il molo San Vincenzo? Ed Eccoci qui. C’è tanto da fare, ma ci stiamo facendo un m… così”. Gaetano Manfredi, un anno fa, in piena campagna elettorale, a chi gli chiedeva cosa volesse chiudere lui dopo la chiusura di piazza Plebiscito di Bassolino e del lungomare di de Magistris, rispondeva così: “Io non voglio chiudere nulla. Io voglio aprire. Voglio aprire il molo San Vincenzo”. Al che le reazioni erano due. La prima: dov’è il molo San Vincenzo? “La maggior parte dei napoletani nemmeno è a conoscenza di questo molo bellissimo che inizia dai giardini del Molosiglio e che ti fa vedere tutta Napoli da mare, come una tavola Strozzi aggiornata”, era ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A microfoni spenti, sorridendo, lo rivendicame: “Io quando prometto, faccio. Che avevo detto? Che avrei riaperto il molo San Vincenzo? Edci qui. C’è tanto da fare, ma ci stiamo facendo un m… così”. Gaetano, un anno fa, in piena campagna elettorale, a chi gli chiedeva cosa volesse chiudere lui dopo la chiusura di piazza Plebiscito di Bassolino e del lungomare di de Magistris, rispondeva così: “Io non voglio chiudere nulla. Io voglio aprire. Voglio aprire il molo San Vincenzo”. Al che le reazioni erano due. La: dov’è il molo San Vincenzo? “La maggior parte deinemmeno è a conoscenza di questo molo bellissimo che inizia dai giardini del Molosiglio e che ti fa vedere tutta Napoli da mare, come una tavola Strozzi aggiornata”, era ...

