AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena Bertolini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, ore 21… - DiMarzio : #ManchesterCity | Gol al debutto contro il #BayernMonaco per #Haaland - sportli26181512 : Manchester City: c'è l'alternativa a Cucurella: Secondo Skysports il Manchester City ha un'alternativa a Marc Cucur… - benficannboys : ?? Newcastle,Arsenal, Manchester City e Juventus na luta por Grimaldo! ???? - LinnersWosers : Favorite transfer this summer? Robert Lewandowski ?? Barcelona Erling Haaland ?? Manchester City Darwin Nunez… -

Social Media Soccer

IN EUROPA - In Europa i super colpi arrivano in Premier dove Julian Alvarez ha scelto ile Lisandro Martinez lo United, ma anche Nicolas Tagliafico che ha lasciato l'Ajax in direzione ...Per entrambi, la motivazione è semplice: non sentirsi al centro del progetto della nuova proprietà, ilGroup che controlla anche il più noto. Alla base della scelta non ci ... Il Manchester City lancia un proprio canale su Recast Arsenal e Inter possono aiutarsi. Arteta è pronto a far partire un giocatore che farebbe comodo ad Inzaghi in una specifica situazione ...Il Manchester City collabora con Cisco per creare una sciarpa intelligente che monitora le emozioni dei tifosi. Perchè Aiutatemi a capirlo.