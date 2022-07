Maltempo: straripa torrente nel Bresciano, evacuati in 40 (Di giovedì 28 luglio 2022) Nottata molto difficile dopo il forte temporale, l'alluvione e l'esondazione di due torrenti. E' accaduto nella Vallecamonica, nel Bresciano. Quaranta persone sono state evacuate dai piccoli comuni di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 luglio 2022) Nottata molto difficile dopo il forte temporale, l'alluvione e l'esondazione di due torrenti. E' accaduto nella Vallecamonica, nel. Quaranta persone sono state evacuate dai piccoli comuni di ...

TuttoSuMilano : RT @SkyTG24: Maltempo #Lombardia, straripa torrente in provincia di #Brescia: evacuati in 40 - Ultron65 : RT @RaiNews: Acqua e fango in Valcamonica, 3 ricoverati in ospedale non gravi, volontari e vigili da Como e Sondrio per la messa in sicurez… - CiccioniSe : RT @RaiNews: Acqua e fango in Valcamonica, 3 ricoverati in ospedale non gravi, volontari e vigili da Como e Sondrio per la messa in sicurez… - RaiNews : Acqua e fango in Valcamonica, 3 ricoverati in ospedale non gravi, volontari e vigili da Como e Sondrio per la messa… - horottoilvetro : RT @SkyTG24: Maltempo #Lombardia, straripa torrente in provincia di #Brescia: evacuati in 40 -