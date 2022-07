Maltempo, esonda un torrente nel Bresciano: 40 sfollati e tre feriti (Di giovedì 28 luglio 2022) A causa del Maltempo che nella notte si è abbattuto sulla Vallecamonica, nel Bresciano, è esondato il torrente Re. Quaranta persone sono state evacuate dai comuni di Braone e Niardo. Si registrano tre ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) A causa delche nella notte si è abbattuto sulla Vallecamonica, nel, èto ilRe. Quaranta persone sono state evacuate dai comuni di Braone e Niardo. Si registrano tre ...

QdSit : Continua l'ondata di maltempo nel Nord Italia. Strada statale e ferrovia chiusa per tutta la notte, acqua e fango o… - ritafrediani : RT @greenMe_it: Maltempo a Brescia: dopo il gran caldo esonda il torrente Re, evacuati i paesi di Niardo e Braone - drubald : RT @sole24ore: ?? #Maltempo, esonda torrente nel bresciano. Allerta gialla in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. In Vallecam… - infoitinterno : Maltempo, bomba d'acqua ed esonda un torrente: il fango invade due Comuni - lucio_funk : RT @greenMe_it: Maltempo a Brescia: dopo il gran caldo esonda il torrente Re, evacuati i paesi di Niardo e Braone -