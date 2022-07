Maltempo al Nord, bomba d'acqua nel Bresciano: evacuate 40 famiglie (Di giovedì 28 luglio 2022) Temporali spesso accompagnati da gradine e raffiche di vento al Nord, ma anche su parte del centro Italia , fino a venerdì prossimo. Le temperature, sempre nel settentrione, torneranno dopo due mesi,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 luglio 2022) Temporali spesso accompagnati da gradine e raffiche di vento al, ma anche su parte del centro Italia , fino a venerdì prossimo. Le temperature, sempre nel settentrione, torneranno dopo due mesi,...

gazzettamantova : Maltempo al Nord, danneggiata chiesa a Buscate: divelta copertura tetto La Chiesa Parrocchiale di San Mauro Abate a… - Maryeterngif1 : Si scioglie il Polo Nord: 'Siamo alla fine. Non c'è più nessun posto dove andare' - MALTEMPO /TERREMOTO IN ITALIA E… - Newsinunclick : Una forte ondata di maltempo ha investito il Nord mentre il Centro-Sud è ancora sotto la cappa dell'afa, con 11 cit… - Emergenza24 : RT @FrancoScarsell2: Una forte ondata di maltempo ha investito il Nord Italia mentre il Centro-Sud è ancora sotto la cappa dell’afa, con 11… - tg2000it : RT @TV2000it: #Meteo #caldo #maltempo al Nord allerta temporali della @DPCgov in 4 regioni: #Piemonte #Lombardia #Veneto #TrentinoAltoA… -