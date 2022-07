Magna Graecia Film Festival 2022 programma | biglietti | ospiti a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto

TelemiaLaTv : IL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL E LA CALABRIA “PROMOSSI” DAL CORRIERE DELLA SERA - CDNewsCalabria : Il Magna Graecia Film Festival e la Calabria “promossi” dal Corriere della Sera - Czinforma : - Soverato : Il Magna Graecia Film Festival e la Calabria “promossi” dal Corriere della Sera - giavansissi : @edoardoleo Edo sei uno dei migliori attori italiani porta avanti sempre tanti progetti e non ti stanchi mai. Molto… -

"Calabria promossa in cine - maturità": questo il titolo che campeggia all'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera che ha dedicato due pagine alFilm Festival di Catanzaro . Un ampio focus che mette in evidenza la straordinaria proposta della kermesse, tra proiezioni, talk e masterclass con tanti ospiti di rilievo, tra cui ...Sulla scia del successo della 1a edizione della "Summer School", anche quest'anno Forza Italia Giovani ripropone la scuola di formazione estiva, confermando la volontà dei dirigenti del Partito azzurro di investire fortemente sul ...Il quotidiano ha dedicato nell'edizione odierna due pagine alla Kermesse. Casadonte: «È indice di reputazione e credibilità» ...Tanti ospiti di rilievo, tra cui Richard Gere e John Landis, il regista americano che il Corsera ha intervistato in attesa dell’incontro a Catanzaro ...