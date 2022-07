Made in Italy, prodotti Dop e Igp: via libera al decreto da 15 milioni di euro (Di giovedì 28 luglio 2022) “Via libera in Conferenza Stato Regioni al decreto che stanzia 15 milioni di euro per i consorzi di tutela delle Indicazioni geografiche del food per valorizzare i prodotti a denominazione, eccellenze che sono il nostro orgoglio e rendono famoso il Made in Italy nel mondo”. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. “Si tratta di un provvedimento che sostiene la promozione e l’informazione sulla filiera agroalimentare di qualità – continua il sottosegretario -. Migliorare la conoscenza dei prodotti Dop e Igp permetterà di incrementare la competitività delle nostre imprese e il consumo dei prodotti agroalimentari contraddistinti da riconoscimento Ue, aumentandone la commercializzazione e la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) “Viain Conferenza Stato Regioni alche stanzia 15diper i consorzi di tutela delle Indicazioni geografiche del food per valorizzare ia denominazione, eccellenze che sono il nostro orgoglio e rendono famoso ilinnel mondo”. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. “Si tratta di un provvedimento che sostiene la promozione e l’informazione sulla filiera agroalimentare di qualità – continua il sottosegretario -. Migliorare la conoscenza deiDop e Igp permetterà di incrementare la competitività delle nostre imprese e il consumo deiagroalimentari contraddistinti da riconoscimento Ue, aumentandone la commercializzazione e la ...

