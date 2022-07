M5s, Toninelli: “Pd? Meglio correre da soli che con un partito che ha la stessa visione di Lega e Forza Italia. Di Maio? Un voltagabbana” (Di giovedì 28 luglio 2022) “La nostra scelta di correre da soli alle elezioni è giusta. Purtroppo non abbiamo grandi cose da spartire col Pd, che ora ci sta dando colpe che non abbiamo. È molto Meglio correre da soli che con qualcuno che ha una visione completamente diversa dalla nostra e che è invece uguale a quella di Forza Italia e della Lega”. Così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, si pronuncia il senatore del M5s, Daniilo Toninelli, che spiega: “Ricordo che il Pd è quello della norma sull’inceneritore di Roma inserita nel Dl Aiuti anche se non c’entrava niente. Il Pd è quello che, quando era alleato con noi nel Conte Due, non ha portato avanti la nostra battaglia sul salario minimo, anche se ora a parole ne parla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “La nostra scelta didaalle elezioni è giusta. Purtroppo non abbiamo grandi cose da spartire col Pd, che ora ci sta dando colpe che non abbiamo. È moltodache con qualcuno che ha unacompletamente diversa dalla nostra e che è invece uguale a quella die della”. Così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, si pronuncia il senatore del M5s, Daniilo, che spiega: “Ricordo che il Pd è quello della norma sull’inceneritore di Roma inserita nel Dl Aiuti anche se non c’entrava niente. Il Pd è quello che, quando era alleato con noi nel Conte Due, non ha portato avanti la nostra battaglia sul salario minimo, anche se ora a parole ne parla ...

