“L’uomo di Somerton”, scoperta l’identità dell’uomo elegante trovato morto in una spiaggia 74 anni fa (Di giovedì 28 luglio 2022) Poche luci e molte ombre. Un mistero quasi senza precedenti, custodito dalla terra australiana per 74 anni, è stato svelato. Ma facciamo un passo indietro. Nel dicembre del 1948, il cadavere di un uomo ben vestito, tra i 40 e i 50 anni, viene rinvenuto presso la diga di Somerton Beach ad Adelaide, in Australia. Gli indizi sono pochi: una sigaretta fumata a metà, biglietti di mezzi pubblici, due pettini e un verso di una poesia persiana, scritto su un pezzo di carta. Niente portafogli né documenti di identità. Troppo poco per un identikit. Nella speranza di trovare una corrispondenza, le impronte digitali delL’uomo vengono spedite in tutto il mondo, ma senza fortuna. Gli investigatori e la polizia, setacciate tutte le possibili piste, incluso il coinvolgimento dei servizi segreti russi, non arrivano a una soluzione. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Poche luci e molte ombre. Un mistero quasi senza precedenti, custodito dalla terra australiana per 74, è stato svelato. Ma facciamo un passo indietro. Nel dicembre del 1948, il cadavere di un uomo ben vestito, tra i 40 e i 50, viene rinvenuto presso la diga diBeach ad Adelaide, in Australia. Gli indizi sono pochi: una sigaretta fumata a metà, biglietti di mezzi pubblici, due pettini e un verso di una poesia persiana, scritto su un pezzo di carta. Niente portafogli né documenti di identità. Troppo poco per un identikit. Nella speranza di trovare una corrispondenza, le impronte digitali delvengono spedite in tutto il mondo, ma senza fortuna. Gli investigatori e la polizia, setacciate tutte le possibili piste, incluso il coinvolgimento dei servizi segreti russi, non arrivano a una soluzione. Lo ...

