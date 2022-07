Luna | la scoperta scioccante che cambia la storia della Scienza | è tutto dimostrato

Vinc1955 : Israele, ritrovata una moneta di bronzo molto rara. Raffigura la dea Luna - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Astronomia Una moneta di quasi 2000 anni con l’effigie della dea della Luna scoperta in Israele - ereike05 : scoperta di grande valore storico. Si tratta di una moneta rara di epoca romana risalente a quasi 1900 anni - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Israele, ritrovata una moneta di bronzo molto rara. Raffigura la dea Luna La… - bvzm : @BelloGiovanni Non è vero. Ci sono stati, e hanno scoperto che la Luna è piatta, ma per coprire questa sconvolgente… -

Signore e signori, si inizia a discutere in modo interessante in merito a dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla. Infatti, la NASA ha effettuato unache potrebbe potenzialmente portare a possibilità intriganti. In particolare, stando anche a quanto riportato anche da SlashGear , tramite il portale ...nel 2017 da Bassa et al utilizzando il radiotelescopio paneuropeo Low Frequency Array ( ...e in rotazione sincrona o in blocco mareale (in inglese tidal locking ) con essa come lo è la... La NASA svela dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla Luna Dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla Luna Una scoperta della NASA inizia a far discutere in merito a una possibilità interessante.La moneta risale a circa 1900 anni fa, all'epoca della Pax Romana. La scoperta è stata fatta da un gruppo di archeologi israeliani al largo di Haifa ...