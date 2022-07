Lotito non ci sta: “Dybala alla Roma? Non vendo sogni ma porto risultati” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente della Lazio tuona dalla riunione del Consiglio Federale. “Non mi interessa Dybala alla Roma, noi non facciamo la collezione di figurine“. Lotito, Sarri, Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande uscendo dal Consiglio Federale svoltosi oggi a Roma. “La squadra è stata allestita in base all’allenatore. Siamo tra quelli che hanno speso di più sul mercato acquistando 14 giocatori. Su Acerbi non c’è nessuna questione”. Gettano scalpore invece le sue dichiarazioni sull’acquisto di Paulo Dybala alla rivale Roma. “Non ho visto la presentazione e nemmeno mi interessa. Noi non facciamo la collezione di figurine. Negli ultimi anni, in Italia, siamo la squadra che ha vinto di più dopo la Juve. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente della Lazio tuona driunione del Consiglio Federale. “Non mi interessa, noi non facciamo la collezione di figurine“., Sarri, Lazio Claudioha risposto ad alcune domande uscendo dal Consiglio Federale svoltosi oggi a. “La squadra è stata allestita in base all’allenatore. Siamo tra quelli che hanno speso di più sul mercato acquistando 14 giocatori. Su Acerbi non c’è nessuna questione”. Gettano scalpore invece le sue dichiarazioni sull’acquisto di Paulorivale. “Non ho visto la presentazione e nemmeno mi interessa. Noi non facciamo la collezione di figurine. Negli ultimi anni, in Italia, siamo la squadra che ha vinto di più dopo la Juve. ...

