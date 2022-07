Lotito, frecciata alla Roma: “Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà” (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ ancora grande festa nella Capitale per la presentazione di Paulo Dybala. La Roma si è assicurata le prestazioni di un grande calciatore, in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. E’ già caldissima la situazione in vista dell’inizio della nuova stagione che si preannuncia bellissima e equilibrata verso l’alto. E’ attesa ovviamente anche per il derby di Roma, il presidente Lotito ha infiammato l’ambiante proprio con una dichiarazione sui giallorossi. “La presentazione di Dybala non l’ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahime’, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha detto fuori dalla sede della ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ ancora grande festa nella Capitale per la presentazione di Paulo. Lasi è assicurata le prestazioni di un grande calciatore, in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. E’ già caldissima la situazione in vista dell’inizio della nuova stagione che si preannuncia bellissima e equilibrata verso l’alto. E’ attesa ovviamente anche per il derby di, il presidenteha infiammato l’ambiante proprio con una dichiarazione sui giallorossi. “La presentazione dinon l’ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Nonma. Noi non facciamo, ahime’, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha detto fuori dsede della ...

sportmediaset : Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma - CalcioWeb : #Lotito infiamma il derby tra #Roma e #Lazio: la frecciata sull'arrivo in giallorosso di Dybala - Cristoincroce1 : RT @sportmediaset: Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma - loriwastaken : RT @sportmediaset: Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma -