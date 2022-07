Lotito: “Dybala alla Roma? Io non vendo sogni, ma solide realtà” (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma – “Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo dalla sede della Figc dopo il consiglio federale e rispondendo con il celeberrimo claim di una pubblicità alle domande sull’ultimo colpo di mercato dei cugini giallorossi. “Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha aggiunto Lotito, commentando l’arrivo dell’argentino alla Roma (leggi qui). “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato. Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– “? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io nonma”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio, uscendo dsede della Figc dopo il consiglio federale e rispondendo con il celeberrimo claim di una pubblicità alle domande sull’ultimo colpo di mercato dei cugini giallorossi. “Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha aggiunto, commentando l’arrivo dell’argentino(leggi qui). “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato.porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più ...

