Lotito, che stoccata alla Roma: "Dybala? Noi non facciamo la collezione di figurine ma i fatti" (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebbene manchino ancora 15 giorni al via del campionato di Serie A e il derby della Capitale sia lontanissimo, gli animi sono già accesi. Il colpo Dybala ha di fatto dato il via agli sfottò da... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebbene manchino ancora 15 giorni al via del campionato di Serie A e il derby della Capitale sia lontanissimo, gli animi sono già accesi. Il colpoha di fatto dato il via agli sfottò da...

Pall_Gonfiato : Lotito, che stoccata alla Roma: 'Dybala? Noi non facciamo la collezione di figurine ma i fatti' - Ereticanina : @ilmessaggeroit mi scusi signor Lotito, ma quello era il signor Roberto Carlino che non vendeva sogni ma solide rea… - IlTorinista : Risse sugli spalti come in curva primavera,Cairo che va quasi alle mani all'Olimpico contro Lotito,Juric e Vagnati… - Samuele35187108 : @lallamax @AnielloMarsani1 @Arbu88325096 @Er_Foxy_71 @CorSport Ma certo,un conto che sto discorso alla Roma lo facc… - lallamax : @Samuele35187108 @AnielloMarsani1 @Arbu88325096 @Er_Foxy_71 @CorSport Concordo fa ridere lotito perché non ha vinto… -