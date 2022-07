Lorenzo Sabato picchiato da 5 omofobi | il tiktoker racconta | “Botte | sputi e insulti in discoteca”

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 luglio 2022) Come ho detto ieri per gliche si è beccato Tommaso Zorzi, nessun membro della comunità LGBTQ è immune dall’ignoranza e dalla cattiveria di chi discrimina. Questo vale anche per il famoso, che lo scorso week end è stato aggredito da 5 trogloditi. Il 20enne si trovava nel locale La Praja di Gallipoli, quando un idiota (accompagnato dal suo branco) ha iniziato ad insultarlo. Dopo le offese sono arrivati glie i calci, ma per fortunaha reagito e poco dopo è intervenuta anche la sicurezza del locale. L’unico rammarico del ragazzo è che tra i clienti dellanon è intervenuto nessuno per fermare i 5 idioti, anzi, le persone si sono messe in cerchio a filmare la scena. In ...