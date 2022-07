Lookman-Atalanta, nerazzurri vicini all’attaccante del Lipsia (Di giovedì 28 luglio 2022) Lookman sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Intesa con il Lipsia per l’acquisto a titolo definitivo L’Atalanta ha bisogno di un altro attaccante esterno per completare al meglio la rosa: occorre un vice Malinovskyi a destra per portare qualità e al tempo stesso altra esperienza europea. Già da un mese girava il nome dell’attaccante nigeriano classe 1997 di proprietà del Lipsia Ademola Lookman, e nelle ultime ore i nerazzurri hanno messo il piede sull’acceleratore. Attualmente risulta che la Dea sia molto vicina all’acquisto dell’ala ex Leicester (pupillo di Congerton a quei tempi), pronta a spendere un massimo di 15 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022)sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’. Intesa con ilper l’acquisto a titolo definitivo L’ha bisogno di un altro attaccante esterno per completare al meglio la rosa: occorre un vice Malinovskyi a destra per portare qualità e al tempo stesso altra esperienza europea. Già da un mese girava il nome dell’attaccante nigeriano classe 1997 di proprietà delAdemola, e nelle ultime ore ihanno messo il piede sull’acceleratore. Attualmente risulta che la Dea sia molto vicina all’acquisto dell’ala ex Leicester (pupillo di Congerton a quei tempi), pronta a spendere un massimo di 15 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

