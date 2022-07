Locomotive Jazz Festival 2022 con Morgan, Finardi, De Piscopo, Fresu e Marcotulli (Di giovedì 28 luglio 2022) Giuliano Sangiorgi (foto di Flavio e Frank 09)SOGLIANO CAVOUR (LE) – Dal 31 luglio al 9 agosto, torna il Locomotive Jazz Festival, l’appuntamento musicale più atteso del Salento, con oltre 25 appuntamenti sparsi in 8 giorni, a Sogliano Cavour, nel cuore di un luogo che si anima ogni anno di musica, incontri, libri e concorsi. Tanti i nomi presenti nel cartellone di quest’edizione: gli Yellow Jackets, Morgan, Eugenio Finardi, Tullio De Piscopo, Paolo Fresu e Rita Marcotulli, Raffaele Casarano, Luca Aquino e Giovanni Guidi, e molti altri ancora. Chiude il Festival, come ogni anno, l’Alba Locomotive che questa volta vedrà protagonista Giuliano Sangiorgi, il 9 agosto sulla spiaggia di San Cataldo. È un ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022) Giuliano Sangiorgi (foto di Flavio e Frank 09)SOGLIANO CAVOUR (LE) – Dal 31 luglio al 9 agosto, torna il, l’appuntamento musicale più atteso del Salento, con oltre 25 appuntamenti sparsi in 8 giorni, a Sogliano Cavour, nel cuore di un luogo che si anima ogni anno di musica, incontri, libri e concorsi. Tanti i nomi presenti nel cartellone di quest’edizione: gli Yellow Jackets,, Eugenio, Tullio De, Paoloe Rita, Raffaele Casarano, Luca Aquino e Giovanni Guidi, e molti altri ancora. Chiude il, come ogni anno, l’Albache questa volta vedrà protagonista Giuliano Sangiorgi, il 9 agosto sulla spiaggia di San Cataldo. È un ...

