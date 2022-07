Lo sport in bilico tra TV tradizionale e streaming (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo streaming salverà lo sport? NEW YORK TIMES, di Shira Ovide, pag. 5 Il passaggio delle partite dalla TV all’online comporta alcuni rischi. sport e TV hanno prosperato insieme. Il futuro dell’intrattenimento dipenderà dalla capacità dello streaming e dello sport di ripetere questa partnership per lo più felice. I miei colleghi hanno riferito di recente che Amazon, Apple e YouTube di Google potrebbero essere disposti a pagare miliardi di dollari perché sport popolari come la National Football League e la National Basketball Association spostino le loro partite dalla TV ai servizi di streaming tecnologico. Per decenni, le società televisive – tra cui CBS ed ESPN negli Stati Uniti e Sky in Gran Bretagna – hanno pagato alle leghe sportive un sacco di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 28 luglio 2022) Losalverà lo? NEW YORK TIMES, di Shira Ovide, pag. 5 Il passaggio delle partite dalla TV all’online comporta alcuni rischi.e TV hanno prosperato insieme. Il futuro dell’intrattenimento dipenderà dalla capacità delloe dellodi ripetere questa partnership per lo più felice. I miei colleghi hanno riferito di recente che Amazon, Apple e YouTube di Google potrebbero essere disposti a pagare miliardi di dollari perchépopolari come la National Football League e la National Basketball Association spostino le loro partite dalla TV ai servizi ditecnologico. Per decenni, le società televisive – tra cui CBS ed ESPN negli Stati Uniti e Sky in Gran Bretagna – hanno pagato alle legheive un sacco di ...

