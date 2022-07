Lo riconoscete? E’ un personaggio molto famoso

Leggi su formatonews

(Di giovedì 28 luglio 2022)chi è questo bambino? Oggi è un cantante e attoreaffermato. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Il bambino che vedete in foto è oggi un famosissimo cantante. Vediamo se con qualche indizio riuscite a capire di chi stiamo parlando. Nasce il 21 giugno 1957 a Napoli, da madre casalinga e padre operaio. Primo di sei figli, a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava la famiglia, decise di lasciare la scuola ed andare a lavorare in un negozio di scarpe come commesso. Chi è il bambino della foto? Oggi è un famosissimo cantante (Fonti Web)Mentre lavorava ha partecipato alla manifestazione Voci Nuove di Napoli ed ha frequentatospesso la Galleria Umberto. E dopo una gavetta breve nel 1976 ha avuto successo in ambito regionale col suo primo 45 giri, ‘A storia mia ...