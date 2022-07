Liverpool, Klopp: «Firmino cuore e anima della squadra» (Di giovedì 28 luglio 2022) Jurgen Klopp toglie dal mercato in uscita Firmino: «Per noi è fondamentale, è il cuore e l’anima della squadra» Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha blindato Roberto Firmino. Di seguito le sue parole. «Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Jurgentoglie dal mercato in uscita: «Per noi è fondamentale, è ile l’» Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del, Jurgen, ha blindato Roberto. Di seguito le sue parole. «Bobby è fondamentale per noi, è ile l’di questa. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

