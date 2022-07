LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora la Wiebes avanti alla Balsamo, Vos ancora in giallo (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 16.30 Al momento la Longo Borghini è segnalata al sessantaduesimo posto, con 9” di margine dalle prime. 16.29 La top 10 di giornata prevede tanta Italia, ben cinque: 1 Wiebes Lorena Team DSM 4:32:16 2 Balsamo Elisa Trek – Segafredo 0:00 3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:00 4 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra 0:00 5 VAN DER DUIN Maike Le Col – Wahoo 0:00 6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:00 7 PERSICO Silvia Valcar – Travel & Service 0:00 8 GUAZZINI Vittoria FDJ – SUEZ – Futuroscope 0:00 9 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Roland Cogeas Edelweiss Squad 0:00 10 MANLY Alexandra Team BikeExchange – Jayco 0:00 16.27 Tornando al ‘caso Longo Borghini’: ai -500 metri ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.30 Al momento la Longo Borghini è segnalata al sessantaduesimo posto, con 9” di margine dalle prime. 16.29 La top 10 di giornata prevede tanta Italia, ben cinque: 1Lorena Team DSM 4:32:16 2Elisa Trek – Segafredo 0:00 3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:00 4 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra 0:00 5 VAN DER DUIN Maike Le Col – Wahoo 0:00 6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:00 7 PERSICO Silvia Valcar – Travel & Service 0:00 8 GUAZZINI Vittoria FDJ – SUEZ – Futuroscope 0:00 9 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Roland Cogeas Edelweiss Squad 0:00 10 MANLY Alexandra Team BikeExchange – Jayco 0:00 16.27 Tornando al ‘caso Longo Borghini’: ai -500 metri ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: entrati negli ultimi 10 chilometri Berteau e Christoforou c… - StreetNews24 : A seguito della comunicazione diffusa ieri da ERMAL META sui propri social, si informa che i 2 prossimi appuntament… - cordeliafoxxz : raga qualcuno sa se c'è una scaletta per il summer tour di tedua? #tedua #live per favore ritwittate che non mi ca… - alittlenomad : RT @alittlenomad: Live from the Piazza Duomo in #Milan ?????? -