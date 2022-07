LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: quattro atlete in fuga, 110 km all’arrivo (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 13.29 Le quattro fuggitive hanno appena terminato la discesa dopo la Côte de Pagny-la-Blanche-Côte. La prossima asperità sarà la Côte de Gripport tra circa 40 km. 13.25 Mancano poco più di 110 km all’arrivo. 13.21 In questo momento c’è la DSM a tirare in testa al gruppo. 13.20 Il gruppo si trova ora a 3’30” dalle fuggitive Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 13.16 Dopo la Côte de Pagny-la-Blanche-Côte, ci saranno altri due GPM, ovvero la Côte de Gripport (4,1 km al 3,1%) al km 105.5 e la Côte du Haut du Bois (1,5 km al 4,9%) al km 155.2. 13.12 5 km all’inizio della Côte ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.29 Lefuggitive hanno appena terminato la discesa dopo la Côte de Pagny-la-Blanche-Côte. La prossima asperità sarà la Côte de Gripport tra circa 40 km. 13.25 Mancano poco più di 110 km. 13.21 In questo momento c’è la DSM a tirare in testa al gruppo. 13.20 Il gruppo si trova ora a 3’30” dalle fuggitive Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 13.16 Dopo la Côte de Pagny-la-Blanche-Côte, ci saranno altri due GPM, ovvero la Côte de Gripport (4,1 km al 3,1%) al km 105.5 e la Côte du Haut du Bois (1,5 km al 4,9%) al km 155.2. 13.12 5 km all’inizio della Côte ...

