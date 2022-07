LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: quattro all’attacco, gruppo a 2? di ritardo (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 15.02 Mancano 55 chilometri al traguardo. 15.01 Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health) hanno 2’18” sul gruppo maglia gialla. 14.59 Nel plotone invece Lorena Wiebes batte Marianne Vos. 14.58 È Anya Louw a passare in testa allo sprint intermedio. 14.56 A breve lo sprint intermedio, dovrebbe esserci volata anche in gruppo per i punti della Maglia Verde. 14.54 Vantaggio delle fuggitive che ora scende vertiginosamente, siamo sui 2?. 14.51 65 chilometri al traguardo. 14.48 Ora c’è la Valcar – Travel & Service a farsi vedere il testa al plotone. 14.45 Il risultato sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.02 Mancano 55 chilometri al traguardo. 15.01 Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health) hanno 2’18” sulmaglia gialla. 14.59 Nel plotone invece Lorena Wiebes batte Marianne Vos. 14.58 È Anya Louw a passare in testa allo sprint intermedio. 14.56 A breve lo sprint intermedio, dovrebbe esserci volata anche inper i punti della Maglia Verde. 14.54 Vantaggio delle fuggitive che ora scende vertiginosamente, siamo sui 2?. 14.51 65 chilometri al traguardo. 14.48 Ora c’è la Valcar – Travel & Service a farsi vedere il testa al plotone. 14.45 Il risultato sul ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - alittlenomad : RT @alittlenomad: Live from the Piazza Duomo in #Milan ?????? - dclgio17 : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… - Eurosport_IT : ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed… -