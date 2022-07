LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa con tre GPM. Aggiornamenti dalle 11.45 (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour de France femminile 2022! Quest’oggi si andrà da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges, per un totale di 175,6 km. Si ripartirà dalla vittoria di ieri di Marlen Reusser. La svizzera della DSM ha vinto in solitaria dopo essere evasa dal gruppo a 23 km dall’arrivo. Per quanto riguarda la classifica generale l’unica big ad aver perso parecchio terreno è stata la spagnola Mavi Garcia, che ha vissuto una giornata tremenda tra due forature e una bruttissima caduta. Il percorso odierno sarà molto mosso, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quintadelde2022! Quest’si andrà da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges, per un totale di 175,6 km. Si ripartirà dalla vittoria di ieri di Marlen Reusser. La svizzera della DSM ha vinto in solitaria dopo essere evasa dal gruppo a 23 km dall’arrivo. Per quanto riguarda la classifica generale l’unica big ad aver perso parecchio terreno è stata la spagnola Mavi Garcia, che ha vissuto una giornata tremenda tra due forature e una bruttissima caduta. Il percorso odierno sarà molto mosso, ma ...

