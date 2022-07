LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: entrati negli ultimi 10 chilometri, Berteau e Christoforou con 35” sul gruppo (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 16.12 Intanto Victoire Berteau (Cofidis) è stata annunciata come la combattiva di giornata. ultimi 10 chilometri. 16.10 Foratura per Leah Thomas (Trek-Segafredo), costretta a dover aspettare un po’ di tempo per tornare in sella. 16.07 Resiste il vantaggio delle prime due, sempre attorno ai 30”. 16.04 Siamo entrati negli ultimi 15 chilometri di corsa. 16.02 Quasi tre ore di fuga per Victoire Berteau (Cofidis) e Antri Christoforou (Human Powered Health), che hanno 37” di vantaggio sulla maglia gialla. 15.59 Il gruppo non è riuscito a riprendere ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.12 Intanto Victoire(Cofidis) è stata annunciata come la combattiva di giornata.10. 16.10 Foratura per Leah Thomas (Trek-Segafredo), costretta a dover aspettare un po’ di tempo per tornare in sella. 16.07 Resiste il vantaggio delle prime due, sempre attorno ai 30”. 16.04 Siamo15di corsa. 16.02 Quasi tre ore di fuga per Victoire(Cofidis) e Antri(Human Powered Health), che hanno 37” di vantaggio sulla maglia gialla. 15.59 Ilnon è riuscito a riprendere ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - StreetNews24 : A seguito della comunicazione diffusa ieri da ERMAL META sui propri social, si informa che i 2 prossimi appuntament… - cordeliafoxxz : raga qualcuno sa se c'è una scaletta per il summer tour di tedua? #tedua #live per favore ritwittate che non mi ca… - alittlenomad : RT @alittlenomad: Live from the Piazza Duomo in #Milan ?????? - dclgio17 : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… -