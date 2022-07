LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta al centro del gruppo, coinvolte anche Persico e Barbieri (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 15.33 Recap della situazione in corsa: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health) hanno poco più di un minuto sul gruppo maglia gialla, che fortunatamente si è quasi del tutto ricompattato, con anche la nostra Persico ormai vicina a rientrare, approfittandone anche per cambiare la bicicletta. Non sembra aver avuto troppe conseguenze dalla caduta, per fortuna. 15.32 Rientrato il gruppetto Kopecky. 15.31 Nessuna notizia invece sul ritardo di Silvia Persico e di tutta la sua squadra, la Valcar ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.33 Recap della situazione in corsa: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health) hanno poco più di un minuto sulmaglia gialla, che fortunatamente si è quasi del tutto ricompattato, conla nostraormai vicina a rientrare, approfittandoneper cambiare la bicicletta. Non sembra aver avuto troppe conseguenze dalla, per fortuna. 15.32 Rientrato il gruppetto Kopecky. 15.31 Nessuna notizia invece sul ritardo di Silviae di tutta la sua squadra, la Valcar ...

