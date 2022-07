LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: -50 al traguardo, in quattro in fuga (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 15.13 A tirare il gruppo al momento è ancora Leah Thompson (Trek-Segafredo), mentre la corsa arriva a Moriville. 15.10 50 chilometri al traguardo di oggi, e sta scendendo ancora il margine di Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 15.08 Torna a 2? il vantaggio delle prime quattro. 15.06 La Trek-Segafredo di Elisa Longo Borghini a tirare in gruppo. 15.04 Siamo in un tratto di corsa pregno di piccoli saliscendi. Si procederà così per una trentina di chilometri, fino alla Cote du Haut du Bois. 15.02 Mancano 55 chilometri al traguardo. 15.01 ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.13 A tirare il gruppo al momento è ancora Leah Thompson (Trek-Segafredo), mentre la corsa arriva a Moriville. 15.10 50 chilometri aldi, e sta scendendo ancora il margine di Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 15.08 Torna a 2? il vantaggio delle prime. 15.06 La Trek-Segafredo di Elisa Longo Borghini a tirare in gruppo. 15.04 Siamo in un tratto di corsa pregno di piccoli saliscendi. Si procederà così per una trentina di chilometri, fino alla Cote du Haut du Bois. 15.02 Mancano 55 chilometri al. 15.01 ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - alittlenomad : RT @alittlenomad: Live from the Piazza Duomo in #Milan ?????? - dclgio17 : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… - Eurosport_IT : ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed… -